Um homem de 44 anos perdeu R$ 8,5 mil após ser vítima do golpe do intermediário nesta sexta-feira (20), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele pensou que estava comprando um Chevrolet Corsa 2005, enquanto o proprietário verdadeiro pensou que o golpista estava ajudando com a venda do carro.

A vítima viu o anúncio do veículo no marketplace do Facebook e iniciou as tratativas com um homem chamado José Antônio, por meio do WhatsApp. O comprador, então, foi até o endereço indicado e foi atendido pelo real proprietário do veículo, que informou que realmente estava vendendo o carro e que um conhecido estava ajudando na negociação.

Caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A vítima levou o veículo até um mecânico e depois ao despachante para checar se o automóvel tinha algum débito. O recibo de compra e venda do Corsa foi preenchido e o intermediário solicitou que o homem fizesse um pix no valor de R$ 3.230 para uma mulher chamada Josielly. Além disso, o suposto restante do valor, que seria de R$ 5.270, deveria ser pago por um boleto.

O proprietário, que participou de todos os procedimentos para a transferência do veículo, tinha acordado com José que ele poderia ajudá-lo a vender o carro por um valor mais alto, e, desta forma, o suposto ajudante teria uma comissão. O valor real pedido seria de R$ 16,5 mil.

No entanto, ao cobrar o golpista para que ele realizasse a transferência do restante do dinheiro, José parou de respondê-lo, o que fez com que comprador e vendedor percebessem o crime e procurassem a polícia. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara.