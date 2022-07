Homem cai de telhado e morre em Santa Bárbara

Pedreiro caiu de uma altura de sete metros, bateu a cabeça e não resistiu ao ferimento - Foto: Reprodução - Facebook

Um pedreiro de 39 anos, identificado como Fernando dos Santos, morreu no início da noite desta quarta-feira (27), após cair de uma altura de cerca de sete metros, de um prédio onde fazia uma reforma. O acidente aconteceu na Rua dos Potiguares, no Distrito Industrial em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o registro policial do caso, o amigo de trabalho de Fernando, relatou que a vítima estava no telhado do prédio, por volta das 16h30, quando caiu e bateu a cabeça. Ele foi socorrido pela equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro “Dr. Afonso Ramos”, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa de Fernando, Katia Cristina Beline dos Santos, de 36 anos, explicou para a elaboração do boletim de ocorrência que o amigo de trabalho do marido informou que ele não estava usando capacete de segurança, apenas o cinto, e não sabe dizer porque o equipamento falhou.

Fernando morava com a família no bairro Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara. Ele deixa a esposa Katia e os filhos Igor, Kauã, Maycon e Valentina. O velório será no Berto Lira, com início às 12h30. O corpo segue na sequência para o Cemitério da Paz.