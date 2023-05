Homem bate veículo contra poste e se recusa a fazer teste de embriaguez

Um homem de 43 anos, com sinais de embriaguez, bateu sua caminhonete contra um poste na madrugada deste sábado (6), na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na altura do número 1.240, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara d’Oeste. O condutor se recusou realizar a coleta de material para o exame de sangue de detecção de concentração de álcool.

Indivíduo bateu caminhonete contra poste e foi conduzido à delegacia de plantão – Foto: Stela Pires / Liberal

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na via, onde encontraram o condutor de uma caminhonete Chevrolet S10 ainda dentro do veículo, tentando dar partida no carro para sair com ele do local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais constataram que o homem apresentava visível estado de embriaguez e estava com odor etílico. O condutor não sofreu lesão aparente e recusou atendimento médico, assim como também negou coletar sangue para realização do exame toxicológico.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ele foi conduzido até o Plantão Policial de Santa Bárbara e o acidente foi registrado como embriaguez ao volante. O homem acionou o advogado, mas não quis prestar declarações sobre o ocorrido. O caso será investigado através de inquérito policial e o automóvel foi recolhido.