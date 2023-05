Homem atira para o alto após briga com vizinha e vai preso

Caso aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul, no sábado; ele acabou liberado após pagamento de fiança

Um homem de 42 anos foi preso neste sábado (6), por disparo de arma de fogo em via pública, no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, ele pagou a fiança no valor de R$ 1.320 e acabou liberado em seguida.

Homem foi conduzido ao plantão policial – Foto: Arquivo / Liberal

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o disparo foi feito por volta das 18h20, após o autor discutir com a vizinha, por ter se irritado com o barulho do cachorro dela. Ele encerrou a briga verbal com tiros para o alto, que foram relatados à polícia pela mulher.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quando os patrulheiros chegaram à ocorrência, revistaram a casa do homem, que alegou ter feito os disparos com uma arma de airsoft. Tanto ela quanto uma pistola de calibre .38 foram encontradas no local, além de 28 munições intactas e 31 usadas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo informações dos registros policiais, não há como comprovar que os disparos foram, ou não, feitos com a airsoft, mas como uma pistola de fato foi encontrada no local, a apreensão do autor e dos objetos precisaram ser feitas.