Homem arremessa tijolos e bate na namorada com vassoura

Um homem de 43 anos jogou tijolos e agrediu a namorada com uma vassoura por não aceitar o fim do relacionamento. A agressão aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), no Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado no plantão policial e a vítima, uma mulher de 38 anos, pediu medida protetiva contra o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal vivia em união estável, mas no último mês a relação se tornou conflituosa. A mulher disse que não queria mais viver com o companheiro. Na segunda pela manhã, colocou as roupas dele em uma mala e pediu que ele saísse da casa.

Vítima foi atendida no PS Edison Mano – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O homem não aceitou a separação e começou a agredi-la. A vítima entrou em contato com a polícia e o agressor conseguiu fugir, mas antes disse que ia arrumar uma arma e retornaria para matá-la.

Com dores no braço esquerdo, a vítima procurou o pronto-socorro Edison Mano, onde a médica de plantão constatou que ela tinha sofrido uma fratura no punho. Após ser liberada, a vítima procurou a Polícia Civil, onde o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

AGRESSÕES

Santa Bárbara registrou mais duas ocorrências de violência doméstica com lesão corporal. Em um dos casos, um homem de 24 anos foi preso em flagrante após agredir a namorada, de 19 anos, na Avenida Tiradentes na noite de segunda-feira (20).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima procurou a Polícia Militar com ferimentos no rosto, pernas e braço. O agressor alegou que bateu na vítima por ciúmes e disse que também havia sido alvo de agressões. A vítima passou por exames no Edison Mano e o homem foi apresentado à Polícia Civil, onde recebeu voz de prisão.

O outro caso aconteceu no domingo (19), no Jardim Santa Alice, e foi registrado na Polícia Civil nesta segunda-feira (20). O agressor, um homem de 37 anos, e a vítima, uma mulher de 32, estão separados desde janeiro. No domingo, ele foi até a casa dela para buscar algumas roupas da filha que tiveram juntos e com quem ele passaria o dia. Mas durante a conversa, ele começou a discutir pois não aceita a separação e nem que ela esteja em outro relacionamento.

O agressor puxou a vítima para dentro de seu carro e passou a dar vários socos contra a cabeça dela. Para se defender, ela o arranhou e chegou a dar um soco, mas ele mordeu sua mão. O agressor ainda ameaçou de morte a vítima e seu namorado.

Ela procurou o Hospital Unimed de Santa Bárbara, onde passou por atendimento médico e, na sequência, foi até a delegacia. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça.