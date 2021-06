Homem armado com duas facas é preso após ameaçar funcionários do PS Edson Mano

Facas usadas durante a ameaça e caderno onde elas estavam escondidas - Foto: GCM - Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso após ameaçar os funcionários do Pronto Socorro Edson Mano, em Santa Bárbara d’Oeste, durante a manhã desta segunda-feira (31).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 6h30 o rapaz, armado com duas facas, entrou no local pela porta lateral e exigiu atendimento rápido. Os funcionários sentiram-se ameaçados e refugiaram-se nas salas e banheiros do prédio. Em seguida, o indivíduo fugiu do local.

Com as características físicas do indivíduo, as viaturas passaram a procurar pelo homem, que acabou sendo encontrado na Rua Cristóvão Colombo, no Jardim Belo Horizonte.

Após ser abordado, o suspeito imediatamente entregou aos patrulheiros um caderno escolar contendo as duas facas no interior. Ele tentou fugir novamente em seguida, mas foi detido após uso moderado da força.

O rapaz foi então conduzido ao Pronto Socorro, onde passou por atendimento médico e foi diagnosticado com surto psicótico.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Ele foi apresentado ao plantão policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado com base no crime de ameaça. O homem foi liberado e permaneceu sob a custódia de um familiar.