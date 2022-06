Homem armado assalta joalheria no Tivoli Shopping e leva mais de 300 peças

Um homem armado assaltou, no começo da noite de domingo (12) uma joalheria, localizada dentro do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. O assaltante fugiu com mais de 300 peças variadas. A loja ainda não calculou o prejuízo.

O crime aconteceu por volta das 18h30, horário de movimento no centro de compras. O suspeito cruzou com uma cliente que saía da loja e pediu para que ela voltasse para o interior do estabelecimento, pois tratava-se de um assalto.

De boné, máscara de proteção contra Covid-19 e um casaco de frio, o criminoso pediu aos funcionários – havia quatro no momento do assalto – que colocassem joias e relógios em uma mochila. O LIBERAL apurou que ele estava calmo, permitiu que uma criança que estava na loja saísse e pediu que a cliente ficasse sentada enquanto ele permanecesse lá dentro. A ação durou três minutos e meio.

Após pegar o que desejava, ele deixou a loja. O suspeito se dirigiu ao estacionamento e deixou o local em uma moto.

Assim que ele saiu do estabelecimento, funcionários pediram por socorro e a Polícia Militar foi acionada. O caso foi registrado na Polícia Civil e as imagens das câmeras de segurança, tanto da loja como do shopping, inclusive do estacionamento, já estão com as autoridades.

Em nota, o Tivoli Shopping informou que o caso está sob investigação policial e que está à disposição das autoridades.