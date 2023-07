Homem após ser esfaqueado em Santa Bárbara

Ueder Enrique Martins, de 36 anos, foi atingido no Jardim Esmeralda, no domingo, e morreu no hospital

Um homem de 36 anos morreu no Hospital Santa Bárbara, na tarde desta quarta-feira (12). Ueder Enrique Martins foi esfaqueado na madrugada de domingo (9), no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. O responsável pelo crime não foi identificado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima esteve no 2º Distrito Policial para informar a morte do marido, que ocorreu por volta das 13h, no hospital onde ele estava internado.

Ueder Enrique Martins tinha 36 anos – Foto: Reprodução / Facebook

Apurações preliminares dão conta que Ueder foi esfaqueado Rua do Raion, esquina com a Rua Taubaté, mas as circunstâncias sobre o ocorrido ainda estão sendo analisadas pela polícia.

A vítima foi socorrida, inicialmente, ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas em decorrência da gravidade do ferimento foi levada ao Hospital Santa Bárbara, onde morreu dias depois.

“Inicialmente, o caso tinha sido registrado como lesão corporal, mas agora, com a morte da vítima, passou para o homicídio. Os investigadores já iniciaram as buscas para identificar imagens de câmeras de segurança na região do crime. Os familiares também irão prestar depoimento”, diz o delegado José Donizeti de Melo, que coordena a apuração.