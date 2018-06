Homem ameaça incendiar casa de ex-esposa e é preso

Um homem de 48 anos foi preso na noite desta segunda-feira (18) no bairro Santo Antonio, em Santa Bárbara d’Oeste, após descumprir medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-esposa, uma auxiliar de limpeza de 50 anos. Ele invadiu a casa dela e ameaçou incendiar o imóvel. O caso foi registrado no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele entrou na residência da auxiliar de limpeza e passou a discutir com seu filho, dizendo que esperaria a ex-esposa para conversarem. Quando ela retornou do trabalho, por volta das 17h30, o homem passou a ameaçá-la. Ele entrou em um dos quartos da casa e ameaçou incendiar a casa com uma caixa de fósforos que portava.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o homem por descumprir a medida protetiva emitida este ano pela 1a Vara Criminal da cidade. Ele foi encaminhado à cadeia e ficou à disposição da Justiça.