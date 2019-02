Homem agride filha e é preso pela PM em Santa Bárbara

Um pedreiro de 51 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (17) após ter agredido a filha de 24 anos no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado no plantão policial do município.

Foto: Google Maps

A agressão ocorreu na Rua Croácia, no Jardim Europa, por volta das 07h55. Na casa, residem uma mulher de 49 anos, que teve uma relação por 28 anos com o suspeito, e a filha deles, de 24. O casal se separou há cerca de um mês.

O homem invadiu o imóvel utilizando uma faca para romper o cadeado, e entrou sem permissão. Ele ameaçou a ex-companheira e agrediu a filha com socos na perna e utilizando um copo para acertar a cabeça.

Ela foi encaminhada ao pronto-socorro Edison Mano para receber atendimento médico. O pai foi preso em flagrante por violência doméstica e encaminhado à cadeia, onde aguardava por audiência de custódia.