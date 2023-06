Homem agride companheira, faz bebê de refém e é preso no Planalto do Sol

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na Rua Mossoró, no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara, após arremessar uma garrafa na companheira, ameaçá-la de morte e manter uma criança de 1 ano e 3 meses refém. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12).

Após serem chamados no local, PMs (Policiais Militares) encontraram a vítima, mulher de 21 anos, machucada e muito nervosa em frente à residência. Ela contou que o agressor estava no interior da casa com o bebê, armado com uma faca e que teria bloqueado o acesso colocando a geladeira atrás da porta.

Segundo a mulher, os desentendimentos teriam iniciado no dia anterior, motivados por ciúmes. Ela contou ainda que, após consumir álcool e drogas, ele arremessou uma garrafa contra a vítima, que sofreu ferimentos nos dedos da mão esquerda. Em seguida, ele teria pego uma faca e a ameaçado de morte.

O homem abriu a porta da casa para os PMs após uma hora de negociações. Neste momento, ele foi detido, teve a faca recolhida e a criança foi devolvida para a mãe, sem ferimentos.

As vítimas foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Dr. Afonso Ramos, onde passaram por atendimento médico. Todos foram conduzidos ao Plantão Policial do município, onde a prisão em flagrante foi definida.