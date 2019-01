Homem acusa ex de perseguição em Santa Bárbara

Um estudante de 25 anos acusa sua ex-amásia, de 35, de tê-lo perseguido na madrugada deste domingo (20), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo ele, a suspeita o teria seguido e batido várias vezes na traseira de seu veículo por não ter superado o término do relacionamento – o homem estava junto a atual namorada.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, o caso aconteceu por volta de 1h de domingo. O estudante afirmou aos policiais que estava dirigindo seu carro na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial, quando percebeu que estava sendo seguido pela ex-amásia – que estava dirigindo o veículo do irmão, próximo a Rua Silvio Bignoto.

O homem, que estava com sua atual namorada, alterou a rota e começou a conduzir rumo ao plantão policial de Santa Bárbara. Ele diz que tomou essa atitude porque a mulher várias vezes o seguiu e ameaçou, além de temer que ela pudesse fazer algo a ele ou sua namorada.

Durante a perseguição, a suspeita teria colidido seu veículo propositalmente na traseira do carro do estudante, que conseguiu despistá-la após ter imprimido maior velocidade na fuga.

A vítima então ligou para a PM (Polícia Militar), que informou a necessidade de deslocamento do homem até o plantão policial para o registro da ocorrência. Lá, ele afirmou que tem um filho com a mulher de 35 anos e que ela não se conformou com o término do relacionamento. O estudante foi orientado a levar o automóvel para perícia e informado sobre o prazo de seis meses para que ofereça uma representação criminal contra a acusada, para que ela seja investigada e responsabilizada pelo ocorrido.