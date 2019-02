Homem acusa ex-companheira de perseguição em SB

Um homem de 31 anos acusa sua ex-companheira de tê-lo agredido com um capacete no início da noite deste domingo (24), no Jardim Paulista, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo ele, a mulher com a qual teve um relacionamento o persegue desde a separação.

Foto: Arquivo / O Liberal

Ele relatou no plantão policial que foi até um bar na Rua Cristóvão Colombo por volta das 18h, quando ela chegou e o acertou com um capacete no rosto.

O homem conseguiu escapar, mas deixou o veículo estacionado na via. Ao retornar, o carro estava todo danificado. Testemunhas contaram que a mulher teria sido a responsável pelos danos.

No plantão policial, a ex-companheira deu a sua versão da história. Afirmou que foi em um bar atrás do rapaz, e que depois de uma discussão eles se agrediram mutuamente, e que ficou inconformada por ele ter fugido, por isso descontou no automóvel – que está registrado no nome de sua mãe.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e as partes receberam a orientação de que seja oferecida uma representação criminal para que o caso seja apurado.