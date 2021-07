Guardas encontram carro de jovem barbarense desaparecido há 5 dias

Weslley vestia uma camiseta preta, shorts jeans, tênis All Star e boné preto quando foi visto pela última vez

GCMs (Guardas Civis Municipais) de Santa Bárbara d’Oeste encontraram na tarde deste sábado (10) o carro que pertence a Weslley da Cruz Felício, morador do bairro Cidade Nova de 28 anos, que está desaparecido desde a última quarta-feira (7).

O veículo foi localizado por volta das 17h30 em uma área no bairro Recanto das Andorinhas, às margens da Estrada da Areia Branca, por uma equipe do Apoio Tático.

O LIBERAL apurou junto à corporação que uma equipe teria sido informada de que o Corsa Hatch prata de Weslley estaria parado em um carreador de cana, e o veículo foi localizado em uma área próxima à mata ciliar.

Nada de ilícito foi encontrado no interior do carro e o sistema de guincho foi acionado, com o registro da ocorrência, momento em que constatou-se a existência de outro boletim relatando o desaparecimento do proprietário do carro. O veículo permaneceu apreendido e na próxima semana deve ser submetido a perícia.

Irmã de Weslley, Suelen da Cruz Felício relatou que o jovem foi visto pela última vez por volta de meio-dia de quarta-feira, vestindo camiseta preta, shorts jeans, tênis All Star e boné preto. Ela confirma que o irmão tinha “Gordinho” como apelido, e que trabalhava em Santa Bárbara d’Oeste como corretor de imóveis.

“Não sabemos nada, somente que ele sumiu, e estamos aguardando informação. É uma pessoa tranquila, morador do bairro desde que nasceu. E é muito estranho isso para a gente. Queremos encontrar ele”, disse à reportagem.

O contato com a família de Weslley pode ser feito pelo celular ou WhatsApp (19) 99417-3943.