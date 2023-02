Guardas de Santa Bárbara vão à câmara pedir aumento de adicional

Agentes tentam marcar reunião com secretário, mas não são atendidos

Cerca de 100 guardas municipais estiveram na sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira, para pedir ao apoio dos vereadores para o aumento do adicional de periculosidade, de 30% para 60%.

O vereador Eliel Miranda (PSD) disse em plenário que os agentes tentam marcar uma reunião com o secretário de Governo Joel Cardoso sobre o assunto, mas não estão sendo atendidos.

O presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), pediu um minuto de silêncio em repúdio a prefeitura pela falta de diálogo com os servidores.

Guardas disseram que o pedido é apartidário – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Um guarda se inscreveu para usar a tribuna livre, mas foi proibido pela Secretaria de Governo para se manifestar fardado na sessão. A alternativa que usamos de acordo com o nosso regimento foi a suspensão da transmissão da reunião da câmara pela internet. Mas o guarda pode se manifestar e solicitar nosso apoio”, relata Monaro.

O representante da Guarda, Dgiovany Vieira dos Anjos, em sua fala aos parlamentares, destacou que o pedido é apartidário e se refere exclusivamente ao efetivo da instituição.

“Reconhecemos a dedicação do prefeito Rafael Piovezan (MDB) nos investimentos em novas viaturas e nunca houve a contratação de tantos guardas. Nosso pedido é o apoio no material humano. Viemos nesse momento para agregar e unir forças”, diz o guarda.

O vereador Eliel destacou a necessidade do investimento nos homens e mulheres que fazem parte da instituição. “Hoje não podemos falar em segurança pública sem as guardas municipais. Eles merecem o nosso reconhecimento também no salário.”

ABAIXO-ASSINADO. A vereadora Kátia Ferrari (PV), que faz parte da base de Piovezan, foi a idealizadora de um abaixo-assinado contendo 47 assinaturas e endereçado a Secretaria de Governo.

“Iremos atuar para agilizar essa reunião o mais rápido possível. Já tivemos uma conversa inicial em novembro entre vereadores e os guardas no ano passado sobre o assunto e achávamos que já estava em andamento.”

A prefeitura foi questionada sobre o pedido da guarda, mas não retornou o contato até o fechamento desta edição.