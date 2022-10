Guardas apreendem drogas em casa abandonada no bairro Santa Fé

Homem entrou no imóvel com uma sacola e saiu sem, o que levantou suspeita de morador que fez a denúncia

Na noite deste sábado (15), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste encontrou 611 porções de entorpecentes em uma casa abandonada no município. A apreensão foi às 21 horas, na Rua Helena Pereira Souza Sacerdote, no bairro Santa Fé.

Drogas foram levadas para o plantão policial – Foto: Divulgação

Segundo a corporação, em patrulha pelo bairro, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foi informada por um morador de que um homem havia entrado em uma casa com uma sacola e saído do imóvel, minutos depois, sem ela.

Em varredura no local, atrás de uma porta, os guardas encontraram a sacola contendo 59 pedras de crack, 78 porções de maconha e 474 pinos de cocaína, totalizando 611 porções de entorpecentes. As drogas foram apresentadas no plantão policial do município, onde foi apreendida, e ninguém foi preso.