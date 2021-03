Guarda recupera fios de cobre avaliados em R$ 28 mil no Nova Conquista

A Guarda Civil Municipal recuperou na tarde desta segunda-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, 314 quilos de fios de cobre avaliados em R$ 28 mil.

Segundo informações da guarda, a Secretaria de Segurança Pública recebeu denúncias de que dois homens em um carro estavam descarregando rolos de fios de cobre em um bar desativado da Rua Fioravante Pastrelo, no Nova Conquista.

Os patrulheiros foram averiguar a situação por volta das 18h. No local estava apenas a avó de um dos suspeitos, que permitiu a entrada dos guardas.

314 quilos de fios de cobre foram recuperados pela Guarda Civil – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

No interior do imóvel, os guardas localizaram 49 rolos de fios de cobre e aproximadamente 100 metros já descascados. No total, foram recuperados 314 quilos de fios de cobre.

Os materiais foram levados até o plantão policial. Até a publicação da reportagem, nenhum dos dois suspeitos tinham sido capturados.