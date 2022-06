Guarda prende rapaz por porte ilegal de arma após fuga em Santa Bárbara

Equipe encontrou uma pistola dentro do carro do suspeito, que fugiu, mas depois foi localizado

Um rapaz de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (16), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo Guarda Municipal, no carro dele foi encontrado uma pistola calibre 38 municiada com seis cartuchos intactos.

O flagrante aconteceu no Jardim Adélia. Os guardas faziam patrulhamento quando, na Rua Jamil Maluf, localizaram um veículo com as portas abertas. No porta-luvas, encontraram o revólver. Próximo do carro, viram um rapaz saindo em meio a um matagal, o qual fugiu ao notar a presença da viatura.

No matagal, os guardas localizaram cerca de 500 metros de fio de cobre e várias ferramentas, que teriam sido furtadas de um imóvel próximo que está em reforma.

Por meio do emplacamento do carro, os patrulheiros conseguiram o endereço do suspeito e o detiveram quando ele chegava em casa, a pé. O rapaz se recusou a falar sobre a arma. Disse que comentaria apenas em juízo. Ele foi apresentado na delegacia do município e levado para a Cadeia de Sumaré.