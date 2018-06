Guarda Municipal encontra vasos que seriam furtados de Cemitério Central

Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Cinco vasos de bronze foram encontrados em uma sacola no muro do Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo (24). Os guardas municipais que localizaram os objetos fizeram uma averiguação no cemitério, mas nenhum responsável pela tentativa de furto foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h os guardas faziam patrulhamento quando viram uma sacola vermelha em cima do muro. Dentro dela havia cinco vasos de bronze de diversos pesos e tamanhos. O caso foi registrado no Plantão Policial, e os objetos foram apreendidos para averiguação.

A prefeitura foi questionada sobre furtos recentes no Cemitério, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.