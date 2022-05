Guarda Municipal encontra drogas no residencial Manacá

Na noite desta terça-feira (10), a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou dentro do edifício residencial Manacá, no Parque do Lago em Santa Bárbara d’Oeste, 834 microtubos de cocaína, 124 porções de maconha e uma pedra de crack. Ninguém foi preso.

Entorpecentes estavam escondidos em um um compartimento de gás no Bloco G – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações da corporação, por volta de 22h, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando foram abordados por populares que informaram um tráfico de drogas dentro do condomínio residencial, na Avenida Ruth Garrido Roque.

Os patrulheiros foram averiguar a denúncia e, no bloco G, dentro de um compartimento de gás, encontraram os entorpecentes. O dono das drogas não foi localizado.

Os entorpecentes foram levados ao plantão policial e um boletim de ocorrência foi registrado.