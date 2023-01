Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste é identificado em Brasília

Patrulheiro da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, Gabriel Macedo foi identificado em um vídeo que circula nas redes sociais na Praça dos Três Poderes, próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília (DF), no último domingo (8). O patrulheiro afirma que esteve apenas em uma passeata e negou ter participado dos atos de vandalismo no Congresso Nacional, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto.

A prefeitura informou em nota que teve acesso a vídeos publicados nas redes sociais que mostram eventual participação de servidor público nas manifestações ocorridas em Brasília.

“A administração municipal reitera a defesa do Estado Democrático de Direito e, por conseguinte, entende como injustificáveis os atos de depredação contra o patrimônio público e os crimes contra a democracia que foram praticados”, cita a nota.

Em outro trecho enfatiza que “a liberdade de expressão e o direito de manifestação de todos não podem ser confundidos com salvaguardas de atos que atentem contra as normas jurídicas que são balizadoras do convívio e do bem estar da sociedade brasileira”.

“No caso das investigações em curso no GDF (Governo do Distrito Federal) apresentarem ou constatarem a prática tipificada nos crimes previstos, a Administração Municipal tomará todas as providências cabíveis”, finaliza o texto.

OUTRO LADO

Ao LIBERAL, Macedo relatou que partiu do Tiro de Guerra de Americana em um ônibus com cerca de 40 pessoas para Brasília.

“Apenas aceitei participar de uma passeata em Brasília para mostrar nosso sentimento de insatisfação. Não sabia das invasões. Quando percebi que começaram, eu retornei para o ônibus. Não irão achar imagens minhas em nenhuma das invasões, porque não participei de nenhuma”, destacou o patrulheiro.

“Nas imagens em que eu apareço, estou perto de várias pessoas e ao lado de uma viatura da polícia do Distrito Federal”, enfatiza o guarda, que tem cerca de 30 anos na corporação barbarense.