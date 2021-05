Guarda Municipal de Santa Bárbara apreende quase 2 kg de maconha no Mollon

Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi detido no Mollon após serem flagrados com várias porções de maconha, crack e cocaína pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste durante a noite desta quarta-feira (12).

De acordo com a GCM, uma equipe do Apoio Tático patrulhava pela rua Caetano Sartori quando viu dois indivíduos, um recebendo algo do outro. Um deles era o adolescente, já conhecido pelos guardas por conta de outras abordagens por tráfico de drogas.

Ao perceber que seria abordado, o jovem correu para dentro de uma residência nas proximidades com uma sacola preta nas mãos, a qual jogou em cima do telhado do imóvel.

Ele foi abordado e com ele foram localizadas 26 porções de crack, enquanto que na sacola preta havia um tijolo de maconha, 386 porções da mesma droga, além de outras 26 porções de crack e 14 porções de cocaína.

Na casa também estava um jovem de 21 anos. Em seu quarto foram localizados R$ 191 em espécie, além de 28 porções de maconha em embalagens semelhantes as que estavam na sacola.

Ao serem questionados, informaram que iriam vender as drogas em uma praça do bairro. No total, foram apreendidos 1,8 kg de maconha.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida ao plantão policial onde o indivíduo maior de idade foi algemado e recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente foi liberado aos responsáveis.