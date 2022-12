Guarda Municipal apreende 244 porções de drogas em Santa Bárbara

Rapaz de 23 anos foi preso e disse ter se envolvido com o tráfico porque precisava pagar contas

Maconha, crack e cocaína foram apreendidos durante a ocorrência - Foto: GCM / Divulgação

Um rapaz de 23 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta sexta-feira (2), no Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião, foram apreendidas 244 porções de maconha, crack e cocaína.

Por volta das 16 horas, os guardas estavam na Rua Olímpio Campagnolo, quando perceberam que um jovem que saía de uma área verde jogou algo em uma carroça ao perceber a aproximação dos patrulheiros. Ele foi abordado e estava com R$ 184 e uma porção de maconha.

Na carroça, os agentes localizaram uma embalagem com 55 porções de maconha, 25 pedras de crack e 13 pipetas com cocaína. Ele confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas e justificou que tinha algumas contas para pagar.

Os guardas fizeram uma busca na área verde e encontraram mais 151 porções de drogas. Conduzido ao Plantão Policial, o suspeito foi autuado em flagrante e depois ficou na Cadeia de Sumaré.