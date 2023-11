Guarda Municipal apreende 158 porções de drogas em Santa Bárbara

Entorpecentes estavam escondidos em árvore No Laudissi; jovens que estavam perto conseguiram fugir

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu no Jardim Laudissi, em Santa Bárbara d’ Oeste, na noite deste sábado (25), 158 porções de entorpecentes entre crack, maconha e cocaína. Ninguém foi preso.

Drogas apreendidas pela GCM na noite de sábado – Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com dados da corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro e, às 21h20, viram alguns jovens traficando na Rua Padre Victório Freguglia.

Quando os patrulheiros se aproximaram, os suspeitos não estavam mais no local, entretanto, no tronco de uma árvore havia uma sacola com 58 pedras de crack, 96 microtubos de cocaína e quatro porções de maconha.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e um boletim de localização de drogas foi registrado no plantão policial do município. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações.