Guarda localiza mais de 400 porções de drogas em Santa Bárbara

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontrou 428 porções de drogas nesta sexta-feira (28). Elas estavam escondidas sob folhagens no terreno do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) IV, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Os dois suspeitos de terem deixado a droga no local conseguiram fugir.

Drogas foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara – Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com informações da guarda, a equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento pelo bairro na noite de sexta, quando viu dois homens saindo de uma abertura no alambrado nos fundos do Cras e ao lado do bloco 80 do conjunto habitacional. Ao verem a viatura, eles entraram no prédio e não foi possível abordá-los.

Em busca pelo terreno, os guardas encontraram sob folhagens embaixo de uma árvore duas sacolas. Uma delas tinha uma balança e uma porção de cocaína com cerca de 429 gramas. A outra sacola tinha 120 porções de maconha, 123 porções de crack, 168 pinos de cocaína e 16 frascos de lança perfume.

No total, a droga apreendida pesava quase 800 gramas, segundo informações do boletim de ocorrência. O caso foi apresentado ao plantão policial e registrado como apreensão de entorpecentes.