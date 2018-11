Intensificado monitoramento contra pesca ilegal

Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

Com o início da piracema, período em que os peixes se reproduzem, a Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Grupo de Proteção Ambiental, intensificou o monitoramento nas represas da Areia Branca e São Luis. Até fevereiro de 2019, os peixes são protegidos da pesca para que possam se reproduzir e fornecer alimentos para o próximo ano. É proibida a pesca com rede e tarrafa em rios e lagos.

Com auxílio de drones e viaturas, guardas municipais fizeram o primeiro patrulhamento nesta quinta-feira (1º), visando coibir eventuais infratores. “É imprescindível que tenhamos fiscalização contínua, pois além de proteger os peixes também fazemos um papel importante na educação ou repreensão de infratores”, comentou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

Em caso de flagrante, o pescador deverá arcar com multa no valor entre R$ 700 a R$ 100 mil, apreensão do produto da pesca e dos equipamentos, além de cumprir pena de 1 a 3 anos de detenção.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.