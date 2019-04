Guarda faz palestra sobre inclusão social na APAE

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promoveu palestra sobre inclusão social para os pais de alunos da Apae (Associação de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade. O encontro foi realizado nesta quarta-feira (10), na sede da entidade. A ação integra a atuação social da autarquia.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Dentre os assuntos abordados estão a importância da família na vida das pessoas com deficiência, de que maneira a família pode ajudar e outros temas constantes na Lei Federal nº 13.146, de 2015, que trata da inclusão da Pessoa com Deficiência.

A palestra foi ministrada pelo patrulheiro Marcelo Vieira, formado em filosofia, psicopedagogo e especialista em saúde mental com ênfase em terapia e psicanálise. Em maio, os alunos irão visitar a sede da Guarda Municipal, em uma parceria com a entidade por meio do projeto “Muito Prazer! Sou Inclusão Social”.

As palestras gratuitas podem ser solicitadas na Guarda Municipal pelo telefone (19) 3457-9444. O objetivo é aproximar os guardas da população e conscientizar sobre temas importantes como segurança, violência doméstica, trânsito, perigos do uso do cerol, entre outros.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.