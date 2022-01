Guarda detém dois adolescentes suspeitos de roubo a casa de idoso em Santa Bárbara

Dois irmãos adolescentes foram detidos na tarde desta segunda-feira (27) suspeitos de terem participado do roubo a casa de um idoso de 71 anos no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. As detenções ocorreram no mesmo dia do crime, que ocorreu na madrugada, por volta da 1 hora, e foram realizadas pela Guarda Civil.

Dinheiro foi encontrado com irmãos – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

De acordo com a corporação, após o assalto, o idoso disse aos guardas que cinco indivíduos tinham entrado em sua casa e que, em determinado momento, um chamou o outro pelo nome.

Com a possível identificação de um dos suspeitos e com as características passadas pela vítima, por volta das 15 horas, os guardas foram ao Condomínio Residencial Manacá, no Parque do Lago, em Santa Bárbara, pois desconfiavam que um dos envolvidos morasse lá.

Ainda segundo a Guarda, quando a equipe chegou ao condomínio, um dos suspeitos correu ao ver a viatura, mas foi alcançado. Com ele, havia R$ 400, provenientes da venda de objetos furtados. Ele confessou o roubo ao idoso e comunicou aos guardas que o nome que a vítima ouviu durante o assalto era de seu irmão.

Desse modo, os guardas conseguiram chegar ao segundo suspeito, que foi apreendido com R$ 150. Os irmãos foram levados até o 1° DP (Distrito Policial) e reconhecidos pela vítima.

Após prestarem depoimentos, os menores foram liberados, segundo a Guarda Civil. A SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) foi questionada se os menores responderiam judicialmente pelo crime, mesmo em liberdade, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.