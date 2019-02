Guarda detém adolescente com cocaína e pé de maconha

Um adolescente de 16 anos foi detido na noite deste sábado (16) com 18 pinos de cocaína e um pé de maconha no Jardim Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, dois dias após deixar a Fundação Casa, onde ficou durante oito meses por um outro caso de tráfico de drogas. As informações são da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal).

Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação

O jovem foi visto em atitude suspeita por guardas por volta das 18h30 deste sábado, na Rua Coelho Neto, no Jardim Santa Rita.

No local, o menor infrator e um ajudante geral de 22 anos estavam na calçada conversando com o condutor de um Volkswagen/Polo, que fugiu após ter percebido a chegada de uma viatura – o adolescente entrou em uma residência para evitar a abordagem.

Com o jovem de 22 anos foi achado uma pipeta de cocaína, que ele afirmou ter comprado justamente do adolescente. Na casa, os patrulheiros encontraram 18 pipetas de cocaína e R$ 73 em dinheiro dentro de uma caixa de tênis, provenientes da venda de drogas, conforme confessou o menor.

Ele relatou ainda que havia saído da Fundação Casa na última quinta-feira (14) e que ficou internado lá por oito meses após ser flagrado traficando drogas. Os guardas acharam ainda um pé de maconha no quintal do imóvel.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos e o adolescente foi liberado à sua responsável.