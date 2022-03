Guarda detém adolescente com 42 microtubos de cocaína no Parque Zabani

As drogas foram apreendidas e o menor liberado a um responsável após prestar depoimento

Guardas flagraram o adolescente correndo e guardando os entorpecentes em um caminhão. – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d´Oeste apreendeu neste sábado (19) um adolescente de 17 anos, que tinha consigo 42 microtubos de cocaína, no Parque Zabani, em Santa Bárbara d´Oeste. Após prestar depoimento, ele foi liberado aos responsáveis.

Segundo informações da GCM, por vota de 18h30, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram um menor correndo na Rua Ângelo Sanz e guardando uma embalagem em um caminhão.

Diante dos fatos, os patrulheiros resolveram abordá-lo. Foram encontrados com ele 14 microtubos de cocaína e, no caminhão, mais 28 porções do mesmo entorpecente.

O menor foi levado ao plantão policial do município, onde prestou depoimento e foi liberado a um responsável. As drogas foram apreendidas.