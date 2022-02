Guarda de Santa Bárbara realiza grande apreensão de entorpecentes

Drogas foram deixadas pelo suspeito na Rua Tiago Azevedo dos Santos, ele conseguiu fugir – Foto: Guarda Civil Municipal/ Santa Bárbara d´Oeste

A CGM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu nesta quinta-feira (17), em duas ocorrências distintas, mais de mil unidades de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína. Ninguém foi preso.

Na primeira ocorrência, por volta de 21h, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro Santa Fé quando, na Rua Tiago Azevedo dos Santos, viram um homem mexendo em algo. Este ao ver a viatura fugiu e não foi possível alcançá-lo. No locam encontraram 352 microtubos de cocaína, 39 papelotes do mesmo entorpecente, 255 pedras de crack e 191 porções de maconha.

No segundo caso, por volta de 22h, outra equipe da guarda também faziam patrulhamento no Conjunto Habitacional Roberto Romano e na Rua Padre Victoria Fregulia, quando viram um homem com uma pochete. Com a presença das viaturas, o suspeito jogou o acessório em uma garagem e correu. Não foi possível abordá-lo.

Na bolsa encontraram 72 microtubos de cocaína, 68 pedras de crack e 124 porções de maconha.

Todas as drogas foram apreendidas e os casos foram registrados no plantão policial do município.