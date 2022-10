Guarda de Santa Bárbara disponibiliza botão do pânico para mulheres com medida protetiva

Moradoras atendidas pelo Programa Anjo da Guarda da Mulher podem pedir ajuda por meio desse recurso de proteção – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste / Divulgação

As mulheres com medida protetiva que são atendidas pelo “Programa Anjo da Guarda da Mulher” contam agora com mais um recurso de proteção: o botão de pânico no celular.

A ferramenta é disponibilizada pela Guarda Civil Municipal, que envia uma viatura assim que o dispositivo no celular é acionado pela vítima. A instalação foi iniciada nos últimos dias.

De acordo com a coordenadora do Programa Anjo da Guarda da Mulher, a subinspetora Erika Fernanda Traldi, o aplicativo vem somar ao trabalho que já é realizado no município.

“Quando a mulher tem medida protetiva, nós realizamos o patrulhamento periódico ao entorno da residência, e a nova ferramenta funciona como um botão de pânico, para pronto atendimento em caso de emergência”, pontuou Erika.

O Anjo da Guarda da Mulher foi instituído em 2017 por uma lei municipal. Segundo Erika, as ações feitas pelo grupo têm resultado na diminuição dos descumprimentos de medidas protetivas, bem como dos crimes praticados contra as mulheres.