Guarda de Santa Bárbara captura procurado após agressão a funcionária de Pronto-Socorro

Acusado agrediu a mulher com um soco no braço e um chute no quadril; havia um mandado de prisão contra ele

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste capturou na noite deste sábado (19) um foragido da Justiça. O homem de 26 anos havia agredido, na madrugada anterior, uma funcionária do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou ao pronto-socorro por volta das 3 horas da madrugada. Se dirigindo à funcionária, ele disse que quase morreu e a acusou de ser responsável. Ele a agrediu com um soco no braço e um chute no quadril.

Homem também danificou uma lixeira e uma cadeira no local – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O homem ainda danificou uma lixeira e uma cadeira. Os funcionários, que já conheciam o paciente por outros atendimentos, acionaram a Guarda Municipal, mas ele já havia se retirado quando os patrulheiros chegaram.

Na noite de sábado, por volta das 20 horas, a Guarda Civil foi acionada ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano por conta da presença do suspeito. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava do mesmo indivíduo. Em pesquisa, levantaram que ele era procurado pela Justiça. No mandado de prisão, constava pena de 18 anos no regime semiaberto.

Ele foi encaminhado à cadeia. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.