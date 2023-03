Guarda de Santa Bárbara apreende 682 porções de drogas no Jardim Itamaraty

Patrulheiros faziam ronda no bairro quando foram informados sobre o movimento suspeito em uma área verde

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu 682 porções de entorpecentes, entre crack e cocaína, em uma área verde do Jardim Itamaraty, na tarde deste domingo (26).

Drogas foram encontradas em uma área verde do Jardim Itamaraty – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com a corporação, por volta de 15h30, os patrulheiros faziam a ronda no bairro, quando foram abordados por um homem informando que na Rua Rodrigues Alves havia uma pessoa que entrava em uma área verde com uma sacola e saía sem nada nas mãos. Essa ação se repetia várias vezes por dia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas foram verificar a denúncia e no local não encontraram ninguém. Apesar disso, buscas foram realizadas na área verde e uma sacola com entorpecentes foi localizada. Nela havia 534 pedras de crack e 148 microtubos de cocaína.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi apresentado no plantão policial do município. O fato será investigado pela Polícia Civil.