Guarda de Santa Bárbara apreende 190 porções de drogas em banheiro de bar

Entorpecentes estavam escondidos dentro da caixa acoplada do vaso sanitário; responsável pelo local foi liberado após depoimento

Patrulheiros da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara encontraram 190 porções de drogas escondidas no banheiro de um bar localizado na Rua Thiago Azevedo dos Santos, no Jardim Santa Fé, na madrugada deste sábado (28).

Ocorrência foi registrada como tráfico de drogas – Foto: GCM/Divulgação

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido ao Plantão Policial, as drogas foram apreendidas, e ele foi liberado após prestar depoimento.

Segundo a Guarda, uma equipe patrulhava pelo local, onde existe um intenso tráfico de drogas. O responsável pelo bar, um rapaz de 22 anos, estava deitado sobre uma mesa de bilhar quando foi abordado, mas não tinha consigo nada de ilícito.

Os entorpecentes estavam escondidos dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro externo do estabelecimento, em uma sacola plástica. Eram 126 microtubos de cocaína, separados em 9 kits, 38 pedras de crack, separados em 3 kits, e 26 porções de maconha, em um único kit. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.