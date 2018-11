Guarda Civil encontra mais de 2 kg de drogas

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste encontrou mais de dois quilos de droga em uma residência do Jardim Europa na tarde desta terça-feira (20). O suspeito é um jovem que conseguiu fugir pelos telhados da casa. O caso foi registrado no Plantão Policial e a droga foi apreendida pela Polícia Civil.

Foto: Guarda Civil/Divulgação

A corporação foi averiguar uma denúncia de que um homem na Rua Helena Pereira de Souza Sacerdote estaria gerenciando o tráfico no Parque Zabane. O suspeito era um jovem que os guardas já conheciam por passagens por tráfico quando era menor de idade. Ao chegar no endereço, os guardas foram atendidos por uma senhora, que negou que ele estivesse em casa. Contudo, desconfiaram da informação ao ver bicicletas junto ao portão.

Uma movimentação nos fundos da residência chamou a atenção dos patrulheiros, que viram o suspeito e um outro adolescente subindo nos telhados para fugir. O mais novo foi detido, mas negou envolvimento com drogas e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Os guardas então revistaram a casa, sob a liberação da avó do suspeito. Ela confirmou que o neto vende entorpecentes e afirmou que não concorda com os comportamentos dele, mas não tem autoridade. Embaixo de uma telha no quintal e dentro do quarto do suspeito foram encontradas porções de cocaína e maconha prontas para venda, além de tabletes de droga. Embaixo do colchão do jovem havia também uma réplica de pistola .40 e 12 munições de calibre 32. Ele não foi localizado até a publicação desta reportagem.