Guarda Civil encontra esconderijo de drogas em apartamento

Entorpecentes estavam em um apartamento abandonado no Condomínio Manacá, no Parque do Lago

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontrou na tarde deste sábado (21) um esconderijo de drogas em um apartamento no Condomínio Manacá, no Parque do Lago. Porções de cocaína, crack, maconha e diversas embalagens foram apreendidas, mas nenhum suspeito foi localizado.

Drogas foram apreendidas, mas nenhum suspeito foi preso – Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com a guarda, uma denúncia anônima informou que um apartamento havia sido invadido por traficantes após a proprietária falecer. No local, os patrulheiros encontraram a porta do apartamento aberta. Dentro, havia apenas um sofá velho e um colchão.

Atrás do sofá foram encontrados 271 microtubos de cocaína e uma porção maior dessa mesma droga, pesando 115 gramas; 104 pedras de crack e dois pedaços maiores, que pesavam 52 gramas; além de 30 porções de maconha. No local também foram apreendidos 2,5 mil pinos vazios e outras embalagens plásticas.

Os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi apresentado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.