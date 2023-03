Guarda Civil detém um e apreende 900 porções de drogas em Santa Bárbara

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste deteve na madrugada deste domingo (12) um jovem de 22 anos, suspeito de ser responsável pelo abastecimento de drogas no Jardim Sartori. No apartamento onde ele mora no Conjunto Habitacional Roberto Romano, foram achadas 900 porções de drogas e utensílios para o preparo dos entorpecentes. Ele foi preso em flagrante.

Drogas foram apreendidas pela GCM de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Guarda Civil Municipal Santa Bárbara / Divulgação

Pouco depois da meia-noite, a corporação estava em patrulhamento pela Rua Honduras, quando viu um grupo de pessoas em um local conhecido como ponto de tráfico. Os guardas tinham o nome do suspeito de ser responsável pelo abastecimento e a informação que ele morava Romano. Entre as pessoas reunidas na rua, encontraram um jovem que se encaixava na descrição.

Ele tinha R$ 517,50 em espécie, mas não soube explicar a origem do dinheiro. Inicialmente, ele afirmou que morava com sua mãe no Jardim Conceição, mas depois confessou que passava algumas noites em um apartamento no Romano.

O suspeito acompanhou os policiais até o endereço e confessou que havia drogas no local. Os guardas encontraram 80 tubos, 150 papelotes e mais 286 gramas de cocaína; 630 pedras de crack e uma pedra maior desta mesma droga, pesando 223 gramas; e 38 porções de maconha.

Também foram apreendidas diversas embalagens, balança de precisão, calculadora, faca com resquício de droga e dados de contabilidade do tráfico.

Em pesquisa, os patrulheiros identificaram que o suspeito não tem passagem anterior pela polícia. Questionado sobre o tráfico, ele disse que entrou para o crime por necessidade. O rapaz foi apresentado ao plantão policial, onde foi autuado por tráfico de drogas e preso em flagrante.