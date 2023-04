Guarda Civil detém dupla pescando no Parque dos Jacarandás

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste flagrou uma dupla na tarde desta quinta-feira (20) com quatro peixes que haviam sido pescados no lago do Parque dos Jacarandás, no bairro Molon. Eles foram apresentados ao plantão policial e liberados.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h30, os guardas receberam a denúncia de pesca irregular de uma pessoa que não quis se identificar. Ao chegarem no Parque dos Jacarandás, os patrulheiros viram dois homens com as mesmas características da denúncia saindo do local. Na abordagem, foram encontrados quatro peixes do tipo tilápia, totalizando oito quilos, além de oito metros de linha com anzol.

Dupla foi flagrada saindo do Parque dos Jacarandás com oito quilos de peixe – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Os suspeitos, um homem de 38 anos e outro de 27, foram apresentados ao plantão policial. O material de pesca foi apreendido e os peixes descartados. O caso foi registrado pela Polícia Civil como pesca em período proibido ou lugar interditado.