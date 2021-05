Guarda Civil detém jovem por tráfico de drogas no Mollon

Droga estavca escondida em um saco de carvão e no quarto do jovem - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um rapaz de 19 anos de idade foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste durante o início da noite desta segunda-feira (24) no bairro Mollon.

De acordo com a corporação, por volta de 19h20 uma equipe do Apoio Tático fazia patrulhamento de rotina pela região quando foi abordada por um homem que denunciou que um indivíduo de blusa verde estaria abastecendo um ponto de drogas em uma praça próxima da Rua do Níquel.

Os guardas municipais foram até o local indicado pelo denunciante e encontraram o indivíduo no cruzamento das ruas do Irídio e do Níquel.

Após ser revistado, foi encontrado no bolso da blusa do rapaz R$ 88 em espécie. Ao ser questionado sobre a denúncia de tráfico, o jovem negou qualquer envolvimento.

No entanto, uma familiar do rapaz apareceu no local. No imóvel onde ela mora, nas proximidades do local da abordagem, estaria a droga a escondida.

Após ser informada sobre a situação, a mulher permitiu a entrada da equipe da GCM na residência, momento em que o seu sobrinho decidiu informar o local onde estavam as drogas.

Nos fundos da casa, dentro de um saco de carvão, foi encontrada a quantia de 136 porções de maconha, enquanto que no quarto do rapaz haviam outras 17 porções de cocaína, quatro porções de crack e R$ 15.

O jovem foi então conduzido ao plantão policial, onde a droga foi apreendida e o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.