Guarda apreende drogas no Parque Zabani

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’ Oeste apreendeu 52 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e 24 porções de maconha no Parque Zabani, na noite deste quarta-feira (20). Um suspeito que estava no local conseguiu fugir.

Foto: Guarda Civil Municipal/Santa Bárbara

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Guarda estava em patrulhamento pela Rua Plácido Ribeiro, em região conhecido como ponto de drogas, quando um adolescente branco, de camiseta clara, saía de uma área verde e fugiu ao notar a presença policial e não foi localizado.

No local, foram encontrados 52 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e 24 porções de maconha – a droga foi apreendida e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.