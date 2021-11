Guarda apreende 534 porções de drogas no Roberto Romano

Um adolescente que estava com as drogas foi apreendido, porém liberado após registro da ocorrência

A guarda de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu 534 porções de entorpecentes no Conjunto Habitacional Roberto Romano, nesta terça-feira (23). Um adolescente que estava com as drogas foi apreendido, porém liberado após registro da ocorrência.

Entorpecentes foram encontrados com um adolescente de 17 anos – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

Segundo informações da corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro por volta de 9h30 quando na Rua Hilda Heleno de Oliveira dois adolescentes começaram a correr ao verem a viatura.

Diante da situação, os guardas seguiram os adolescentes e alcançou apenas um deles, de 17 anos. Com ele foram encontradas 159 pedras de crack, 137 porções de maconha, 238 microtubos de cocaína e R$ 291 em espécie, provenientes do tráfico.

O menor foi conduzido ao 1° DP (Distrito Policial), prestou depoimento e foi liberado a um responsável. As 534 porções de entorpecentes foram apreendidas.