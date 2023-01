Guarda apreende 290 pedras de crack no São Fernando, em Santa Bárbara

Drogas estavam escondidas dentro do armário de uma casa abandonada na Rua Jade

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 290 pedras de crack na tarde deste sábado (14), em uma casa abandonada no São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste. Não foi possível identificar o proprietário dos entorpecentes.

Entorpecentes foram apreendidos – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 17h30, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando uma pessoa os avisou que uma casa na Rua Jade estava sendo usada como ponto de tráfico, pois havia observado muitas pessoas entrando e saindo do local.

Os patrulheiros foram averiguar a denúncia e notaram que tratava-se de uma casa abandonada. No imóvel, não tinha ninguém. Entretanto, dentro de um armário, havia 290 pedras de crack, que estavam divididas em kits plásticos.

Todas as drogas foram recolhidas e o caso foi apresentado no Plantão Policial. As investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.