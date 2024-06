Guarda apreende 262 porções de drogas no Parque do Lago, em Santa Bárbara

Porções de drogas foram apreendidas na ocorrência - Foto: GCM de Santa Bárbara/Divulgação

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu 262 unidades de entorpecentes, no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (13). Entre as drogas estavam cocaína, maconha, dry e crack. Ninguém foi preso.

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro e, por volta das 23h30, em uma área verde da Rua Vitório Padoveze, viram um jovem com uma sacola em mãos.

Ao notar a presença da viatura, ele jogou a embalagem ao chão, entrou na mata e não foi mais encontrado.

Dentro da embalagem estavam 91 microtubos de cocaína, 84 porções de maconha, 32 unidades de dry (feita a partir da maconha) e 55 pedras de crack, totalizando 262 unidades.

Todas as drogas foram apreendidas e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.