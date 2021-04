Guarda apreende 1,8 kg de drogas no Mollon

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu na noite desta segunda-feira (12) cerca de 1,8 quilos de drogas no Mollon, avaliadas em R$ 7 mil. Nenhum suspeito de ser o dono dos entorpecentes foi identificado.

Nenhum suspeito foi detido – Foto: Guarda Civil/ Santa Bárbara d´Oeste

De acordo com a companhia, por volta de 22h45 os guardas faziam patrulhamento pelo bairro Mollon quando foram abordados por uma pessoa que informou ter visto um homem saindo com uma sacola de um terreno baldio, na esquina das ruas do Cloro com a do Ouro.

Em averiguação no local da denúncia, os guardas encontraram uma sacola com quatro tijolos de maconha, 253 porções do mesmo entorpecente, 40 microtubos de maconha colombiana e 325 microtubos de cocaína, somando um total de 1,8 kg.

Segundo estimativa dos guardas, caso os entorpecentes fossem revendidos, os traficantes poderia lucrar R$ 7 mil.

1,8 kg de drogas foram apreendidas no Mollon – Foto: Divulgação / Guarda de Santa Bárbara

Nenhum suspeito de ser o dono das drogas foi localizado. Os entorpecentes foram apreendidos e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.