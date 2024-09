Grupo Liberal entrevista Eliel Miranda, candidato a prefeito de Santa Bárbara, nesta segunda-feira

Sabatina com atual vereador do PSD começa às 20h15; veja como acompanhar a entrevista

Eliel Miranda, candidato a prefeito de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

Eliel Miranda (PSD), candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, é o terceiro entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal. A entrevista com o concorrente ao governo barbarense é nesta segunda (16), a partir das 20h15. Veja abaixo onde acompanhar:

Eliel é vereador, guarda civil municipal em atividade em Paulínia e suplente de deputado federal – ele teve 50.875 votos em 442 cidades na eleição de 2022, segundo levantamento do LIBERAL.

Sua carreira política começou em 2006, quando foi corregedor, pela Guarda Civil Muncipal de Santa Bárbara, e, depois, secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, na gestão do prefeito Mario Heins (PDT).

A criação de um canal no YouTube, o “Canal Azul Marinho”, que exibia palestras gratuitas, contribuiu para conseguir mais visibilidade com outras corporações do Estado.

A candidatura de Eliel é chapa pura e tem como vice Elinaldo Pita, pastor da Igreja Batista Memorial. Eles fazem parte da coligação “Santa Bárbara Mais Próspera”, que conta com o apoio do PDT e PRTB.

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.