Grupo Liberal entrevista Dr. José, candidato a prefeito de Santa Bárbara, nesta quarta-feira

Médico, que concorre novamente à prefeitura barbarense, é o último entrevistado da sabatina do LIBERAL; veja como acompanhar

Dr. José, candidato a prefeito de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

Dr. José (União Brasil), candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, é o quarto e último entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal. A entrevista com o concorrente ao governo barbarense é nesta quarta-feira (18), a partir das 20h15. Veja abaixo onde acompanhar:

Vereador por dois mandatos, o médico José Antônio Ferreira, de 62 anos, estará na disputa pelo governo municipal pela segunda eleição consecutiva. Em 2020, pelo PSD, ele quase conseguiu interromper a sequência de mandatos do PV na disputa com Rafael Piovezan, hoje, no PL.

Apesar do bom desempenho entre eleitores da zona leste barbarense, na ocasião, Dr. José teve 747 votos a menos do que o prefeito eleito. Em 2022, ele lançou candidatura a deputado estadual pelo PSB. Teve 23.815 votos e ficou na suplência.

A chapa pura com Marcos Fontes formará a coligação “Pra governar com o coração” com os partidos PSDB, Cidadania, Agir, Podemos e PMB.

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.