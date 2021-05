Grávida é agredida pelo companheiro no Vista Alegre

Uma mulher de 26 anos, grávida de 4 meses, foi agredida pelo companheiro no bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta sexta-feira (7). Registrado como violência doméstica, o caso aconteceu na Rua do Amor, por volta das 20h20.

Segundo o registro policial, a PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo), no número 190.

No local, a equipe foi informada de que o ajudante de pintor de 39 anos havia chegado em casa embriagado, tentando agredir uma das filhas de sua amásia. Na tentativa de impedir a agressão, a mulher entrou na frente da filha, momento em que sofreu um golpe na barriga.

Outro filho da mulher, este com 11 anos, teria presenciado a cena e ligado para a polícia. Ela foi levada ao PS (Pronto Socorro) Afonso Ramos e depois conduzida à delegacia de Santa Bárbara, onde o caso foi registrado.

Segundo o boletim de ocorrência, diante das informações expostas, “as medidas cautelares pertinentes foram devidamente ajuizadas, visando a proteção da vítima”.