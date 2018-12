Grávida acusa companheiro de agressão e ameaça

Uma estudante de 23 anos, grávida de sete meses e meio, acusa o próprio companheiro de agredi-la durante uma briga na residência do casal, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a jovem, o homem – um servente de 26 anos – a agarrou “pelo pescoço e pelos cabelos”, deixando marcas e arranhões.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a vítima, a briga começou durante a madrugada deste sábado, dia 15, e foi provocada por ciúmes, depois que ela viu mensagens no celular do namorado. As agressões teriam ocorrido após ela questioná-lo sobre o conteúdo das mensagens.

Segundo o boletim de ocorrência, o servente teria prometido “se vingar”, caso ela denunciasse o caso à polícia.

A jovem passou por atendimento médico no pronto-socorro Edson Mano e foi liberada. Como não houve flagrante, o caso foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara e será investigado pelo 1º Distrito Policial do município como violência doméstica.