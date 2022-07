Governador Rodrigo Garcia visita obras em Santa Bárbara

Ele vai acompanhar na cidade as obras de construção do Hospital Pet, além de uma praça na Vila Linópolis

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) acompanhará nesta segunda-feira (1º), às 16h, o andamento das obras do futuro Hospital Pet, na Avenida Isaías Hermínio Romano, 501, no Jardim Sousa Queirós, em Santa Bárbara d’Oeste.

A iniciativa faz parte do programa Meu Pet, do governo estadual, e foi anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan (PV), pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e noticiada pelo LIBERAL, em julho do ano passado. Com investimento de R$ 5,5 milhões, o Estado lançou a licitação para a construção do prédio, que terá 480 metros quadrados.

Ação do governador paulista foi vista como eleitoreira e abriu uma dissidência entre os Estados – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Ainda em Santa Bárbara, Garcia visita a nova área de bem-estar e lazer “Dona Tereza Rezina Cuppi”, na Vila Linópolis, às 16h30. A agenda do dia se encerrará em Piracicaba, às 18h30, onde o governador participa do lançamento do Decola Pira, programa de investimentos e desenvolvimento do município.

Americana

Em junho deste ano, o governador também esteve em Americana, na inauguração da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em uma estrutura que tem capacidade para 4.240 sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos por ano.

Na ocasião, Garcia também formalizou o financiamento de R$ 25 milhões em obras de infraestrutura para Americana. O município terá carência de dois anos e prazo de pagamento de 96 meses.